Snoop Dogg fuma 81 cigarros de maconha por dia

O rapper americano Snoop Dogg contou que está sempre com a "cabeça feita" durante os shows ou gravação de música e que não consegue ficar muito tempo sem fumar maconha. Por conta disso, chega acender 81 cigarros com a erva por dia. Para embalar musicalmente o processo, ele gosta de escutar o álbum Superfly, do lendário guitarrista norte-americano Curtis Mayfield.

