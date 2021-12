Site publica fotos de príncipe Harry nu

A publicação em um site americano de fotos do príncipe Harry da Inglaterra nu, se divertindo com amigos durante suas férias em Las Vegas, causou sensação nesta quarta-feira no Reino Unido.

Em uma das duas fotos publicadas nos Estados Unidos pelo site especializado na vida dos famosos TMZ.com, o príncipe Harry, terceiro na linha de sucessão ao trono da Inglaterra, aparece sem roupa alguma, tapando as partes íntimas com as mãos. Está em frente a uma pessoa também nua.

Em outra foto aparece de costas abraçando uma pessoa também sem roupas.

Segundo o TMZ, as duas fotos, desfocadas, foram tiradas em um hotel de Las Vegas na semana passada, durante uma partida de "strip bilhar".

A secretaria do príncipe, Clarence House, reconheceu a autenticidade das fotos, um fato raríssimo. "Neste momento, não temos comentários a fazer, mas talvez podemos fazê-los mais tarde", declarou à AFP um porta-voz.

A publicação destas fotos levanta questões sobre a segurança do príncipe Harry, de 27 anos, filho mais novo do príncipe Charles e de Diana.

Este escândalo ocorre num momento em que o jovem, que tem fama de ser o mais rebelde da família real, tentava corrigir sua imagem de playboy. Co-piloto de helicóptero militar Apache, no início do ano fez um giro pelo Caribe representando sua avó Elizabeth II, a rainha da Inglaterra.

