Sinead O'Connor posta carta aberta aconselhando Miley Cyrus

A cantora Sinead O´Connor escreveu uma carta aberta nesta quinta-feira, 3, para Miley Cyrus, que afirmou em entrevista à Rolling Stone americana que se inspirou em Nothing Compares To You, de O´Connor, para compor o visual do vídeo de Wrecking Ball.

"A mensagem que você manda é de que é legal ser prostituída. Não é tão legal, Miley. É perigoso. Mulheres devem ser valorizadas por muito mais que a sexualidade. Não somos meros objetos de desejo. Seria estimulante passar mensagens mais saudáveis aos seus colegas. Demita gentilmente qualquer filho da p* que não se alarmou com o que você fez. Eles não se importam com você", disse O´Connor em um trecho da carta.

Ela continuou: "O negócio da música não dá a mínima para você, ou qualquer uma de nós. Eles vão prostituí-la e, habilmente, fazer você pensar que é o que você queria. Quando você acabar numa clínica de reabilitação, como resultado de ser prostituída, eles estarão tomando sol em seus iates que compraram com a venda de seu corpo, e você vai encontrar-se muito sozinha.".

O´Connor ainda elogiou a cantora, que faz grandes álbuns. "Não precisa se afastar de Hanna Montana [personagem teen de Miley Cyrus] ficando nua, mas fazendo os grandes disco que tem feito".

Confira os vídeos de Nothing Compares To You...

E Wrecking Ball

