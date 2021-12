Simony revela que Alexandre Pires a traiu com Carla Perez

Simony revelou o motivo do fim do seu relacionamento com Alexandre Pires, nos anos 90. No palco do "Programa Eliana" (SBT), no último domingo, 1º, a cantora afirmou que o vocalista da banda Só Pra Contrariar (SPC) a traiu com Carla Perez, na época dançarina do grupo baiano É o Tchan!



"Namorei o Alexandre por três anos. Ele foi uma pessoa muito legal. Tem uma família especial. Sou amiga da família dele. Não tenho nada contra. O Alexandre realmente me traiu com a Carla Perez e eu descobri. Sou danada para descobrir traição. Sou melhor que detetive particular", contou.

Apesar da decepção, a cantora ressaltou que não guarda mágoas: "Éramos novos. Aconteceu. Hoje, estamos todos bem. Cada um com a sua família".

adblock ativo