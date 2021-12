Simone relata pânico em hotel durante incêndio; veja vídeo

A cantora Simone, que faz dupla com a irmã Simaria, passou por um susto neste domingo, 27, por conta de um incêndio no hotel onde estava hospedada mais o marido, Kaká Diniz, em São Paulo. Em vídeos gravados no stories do Instagram, ela relatou o ocorrido e aproveitou para tranquilizar os fãs.

"Estava dormindo, aí ouvi o alarme de incêndio, aí acordei o Kaká. Quando abri a porta, um fumaceiro danado no corredor. Ele disse: 'Corre'. Aí eu disse: 'Eu estou pelada'. Peguei a ceroula dele, desci correndo as escadas. Só deu tempo de pegar o celular. Chegou o bombeiro, deu tempo de reverter a situação. Ninguém se feriu. Agora estamos dando graças a Deus pelo livramento", declarou a baiana.

A assessoria da artista informou que, quando tudo se normalizou, Simone e sua equipe subiram e se arrumaram para cumprir a agenda de shows.

Por conta do incidente, todos os hóspedes tiveram que sair dos quartos até que a situação fosse controlada pelos bombeiros.

Da Redação

