As irmãs Simone e Simaria viraram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após passarem por um susto na noite deste domingo, 25, durante uma apresentação na cidade de Amargosa, no interior da Bahia. Enquanto cantavam, um homem invadiu o palco e derrubou Simaria. Em seguida, Simone foi para cima do rapaz e lhe deu um soco.

Minutos depois, os seguranças entraram e tiraram o indivíduo do palco. Após o ocorrido, Simone, ainda assustada com a situação, deu uma explicação para o público. "Vocês vão me perdoar, mas na hora que vi o cara derrubar minha irmã no chão eu meti a porrada mesmo. Quem tem irmão sabe... Eu dou minha vida pela minha irmã. E numa situação dessa, o meu instinto de irmã falou mais alto", declarou.

Simaria, por sua vez, ainda tentando se recuperar do tombo, contou que se machucou com a queda. "Ralou meu joelho mesmo, me machuquei de verdade. Mas isso vai servir de lição pra um monte gente, não precisa fazer isso. Quem é fã de Simone e Simaria sabe que quando a gente pode tem oportunidade de abraçar uma pessoa a gente faz isso com o maior carinho do mundo. Não precisa fazer esse tipo de loucuras, tem o momento certo. Numa dessa pode machucar o artista de verdade, pode machucar pra valer", desabafou.

No Twitter, a atitude da baiana arrancou elogio de alguns internautas. "Parabéns, Simone! Gostei demais da sua atitude, isso é instinto de proteção", comentou uma seguidora. "Melhor coisa que vi hoje foi o vídeo da Simone dando um soco no maluco que invadiu o palco e derrubou a irmã dela Simaria. Que mulher", elogiou outra.

Da Redação Simone dá soco em homem após ele invadir palco e derrubar Simaria

adblock ativo