Sílvio Santos volta de férias da TV após três meses

Depois de três meses de férias, o empresário e apresentdor Silvio Santos voltará ao trabalho na próxima sexta-feira, 4.

O apresentador e sua mulher ainda se encontram em Orlando, nos Estados Unidos, de férias. Seu retorno para o Brasil ocorrerá até a manhã de segunda-feira, para a primeira gravação de 2014.

Mesmo durante as férias, Silvio acompanhou o dia a dia do SBT e recebeu relatórios diários de audiência, festejando o bom desempenho do programa The Noite, com Danilo Gentili, e testou um novo programa, Caso Encerrado, que não funcionou.

