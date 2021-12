O apresentador e dono do SBT Silvio Santos levou um tombo, durante o sorteio da Tele Sena, exibido neste domingo, 29. Silvio prosseguiu com o programa naturalmente, sentado no chão.

Na conversa com um telespectador por telefone, Silvio brincou: "Tá vendo, Dorinho ( que havia vencido um dos prêmios], entrei bem por sua causa".

Depois de terminar a conversa, o ajudante Liminha deu a mão para levantar o patrão. A plateia gostou da pose do apresentador e aplaudiu. Veja o vídeo:

Da Redação Sílvio Santos tropeça e cai no palco no sorteio da Telesena

