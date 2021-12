Silvio Santos tira folga para fazer plástica, diz coluna

Silvio Santos, de 82 anos, resolveu deu uma pausa na agenda por conta de uma pequena cirurgia estética. Segunda a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, ele foi submetido ao procedimento nos últimos dias.

Por conta da cirurgia, o apresentador desmarcou as gravações que teria na quinta-feira, 11, e no domingo, 14, no SBT e deu folga para sua equipe nesta semana.

