Silvio Santos se rende a Gangnam Style

O apresentador Silvio Santos vai dançar o sucesso do momento, o Gangnam Style, do sul-coreano PSY. Segundo o jornal O Dia, os funcionários do SBT vão acompanhá-lo na vinheta de final de ano da emissora.

Algumas pessoas do elenco da emissora já gravaram as participações na vinheta, como Marília Gabriela, a Super Nanny Cris Poli, Isabella Fiorentino, Arlindo Grund, o humorista Márcio Ballas e a filha do patrão, Patrícia Abravanel.

adblock ativo