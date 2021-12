Silvio Santos quer Ivete Sangalo em programa no SBT

Silvio Santos está encantado com Ivete Sangalo. Tanto que o apresentador e dono do SBT convidou a baiana, que foi um dos destaques do "Teleton" no último sábado, 26, para ter um programa em sua emissora.

Segundo Leo Dias, do jornal O Dia, o apresentador chegou a dizer que Ivete poderia ter o programa no dia que ela quisesse, ganhando o que a artista desejasse. Poderosa!

Mas, pelo visto, o convite ainda não seduziu Ivete. E isso porque, ainda de acordo com Leo Dias, ela desconversou sobre o assunto ao ser questionada sobre a proposta.

Mas para deixar caminho aberto, a cantora elogiou o dono do SBT: "Silvio Santos é um ícone brasileiro. Foi um prazer estar com ele no sábado. Ainda mais pelo motivo especial do encontro. Acredito que os motivos fazem os encontros serem especiais. Foi uma noite de alegria e ele foi um querido comigo".

