Silvio Santos ganha beijo duplo nos bastidores do SBT

Os bastidores da gravação do programa do Silvio Santos é pura animação no SBT. Na noite desta terça-feira, 18, o apresentador até ganhou um beijo duplo das beldades Helen Ganzarolli e Lívia Andrade.

Em seu Instagram, Helen postou o registro do momento. "Olha o beijo no patrão!!!! Arrasamos!!! @liviaandradereal como fotógrafa !!", comentou, na legenda da foto.

Lívia também compartilhou a foto em seu perfil. "Sanduíche de Sisi. .. esse eu gosto mais do que lasanha! kkkkkkkkk", escreveu Lívia , bem humorada.

