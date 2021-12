Silvio Santos encomenda disfarce para circular pelas ruas

Conhecido mundialmente, o apresentador Silvio Santos sonha em ter mais liberdade para circular dentro e fora do Brasil.

Como isto parece ser uma tarefa quase impossível, ele encomendou uma máscara a Orival Pessini - criador dos personagens Fofão e Patropi.

Segundo o colunista do Uol Flávio Ricco, o humorista explicou que Silvio não aguentaria uma máscara que cobrisse todo o rosto, por conta do calor, então os dois chegaram à ideia de produzir uma careca de látex, com cabelos compridos nas laterais.

O apresentador também usará óculos escuros avantajados e tentará esconder o sorriso, além de falar mais baixo.

No mês que vem, Silvio deve passar as férias no condomínio Celebration, em Orlando, onde deve usar o disfarce pela primeira vez.

adblock ativo