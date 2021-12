Silvio Santos deixa ranking de bilionários da "Forbes"

O empresário Silvio Santos começou o mês de março com uma má notícia: ele não faz mais parte da lista de bilionários da revista "Forbes". O dono do SBT entrou no ranking no ano passado, quando teve a fortuna calculada em US$ 1,3 bilhão. Pelo visto, as cifras em sua conta reduziram.

A passagem de Silvio Santos no desejado ranking da "Forbes" foi consequência do resultado da empresa de cosméticos, Jequiti, que vinha com um bom desempenho. O apresentador ocupou a 1107ª colocação na lista da revista.

Quem também não pode mais ser chamado de bilionário é o empresário Eike Batista. Depois de ter ocupado, o 7º lugar no ranking mundial em 2012 e de ter sido considerado a pessoa mais rica do Brasil entre 2009 e 2012, Eike Batista viu seu desempenho diminuir gradativamente e caiu para a 100ª posição em 2013. Esse ano, a situação foi ainda pior e crise em seus negócios tirou o empresário da lista da "Forbes".

Quem ainda representa o Brasil entre os bilionários é o bispo Edir Macedo, que está no seleto grupo desde 2013. Esse ano, ele deixou a 1268ª para o 1465º lugar, mas ainda é um bilionário brasileiro com a fortuna estimada pela revista em US$ 1,1 bilhão.

Os irmãos Giancarlo Civita, Victor Civita Neto e Roberta Anamaria Civita, da editora Abril, também aparecem no ranking, dividindo a 1540ª posição com o patrimônio calculado em US$ 1,05 bilhão. Eles entraram no ranking após a morte do pai, Roberto Civita.

