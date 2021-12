Os representantes do Sindicato dos Radialistas de São Paulo conseguiram a proeza de conversar com o próprio Silvio Santos ao realizarem uma manifestação na portaria da sede do SBT, na manhã de quinta-feira, 20.

Silvio Santos estranhou a confusão na porta e parou para saber o que era. Ao ser informado das reivindicações, o apresentador disse que ia conversar com José Roberto Maciel, presidente do SBT, para saber se era possível atender as reivindicações.

Confira vídeo

Da redação Silvio Santos conversa com manifestantes na porta do SBT

adblock ativo