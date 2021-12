O apresentador Silvio Santos completa 84 anos nesta sexta-feira, 12. Caricato, Silvio faz sucesso desde os anos 60, passando pela extinta TV Tupi, TV Paulista, Record, além do SBT, que ele é dono há 33 anos. O apresentador chama atenção com a sua conhecida risada, pelo tradicional figurino com o microfone preso no peito, além dos jargões, como "quem quer dinheiro".

Confira nesse vídeo cinco motivos que justificam a fama de Silvio Santos:

Cinco motivos que fazem Silvio Santos um dos artistas mais amados do Brasil

