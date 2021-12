Silvio Santos coleciona filmes pornôs de Alexandre Frota

Alexandre Frota disse, em entrevista à Revista Contigo desta semana, que o apresentador Silvio Santos colecionava os filmes pornôs feitos pelo ator. ""Ele tinha a coleção completa", revelou Frota.

"Não sabia como reagir", disse o carioca. Frota também disse que Santos observava a aparência dos funcionários. "Uma vez ele me encontrou no corredor (do SBT) e disse 'Está de barba?'. Logo entendi que era pra tirar".

