Silvanno Salles "ressuscita" mais uma vez

"Rapaz, já foram mais de cinco vezes que falaram que eu morri. Não aguento mais esses boatos.". Com estas palavras, o mais vivo do que nunca, Silvanno Salles desmente mais uma vez a história sobre sua morte, sempre da mesma forma: acidente de carro. Os locais da fatalidade são os mais diferentes possíveis: em Natal, no interior da Bahia e, neste domingo, 7, na Estrada do Coco.

O caseiro de Silvanno ligou por volta das 15h, preocupado, pois, em Monte Gordo, todo mundo dizia que o cantor havia morrido em um acidente automobilístico. Silvanno estava em Simões Filho, onde vota, e tranquilizou o funcionário. De nada adiantou. "Recebi ligações de gente chorando até 1h da manhã. Fiquei impressionado com a força da notícia, já que gente de São Paulo, Rio de Janeiro e outros lugares do Brasil também me ligaram", conta.

Após passar o fim da semana divulgando a nova música, Minha Dobló, em São Paulo, Silvanno agora só pensa em continuar os shows e se preparar para o lançamento do álbum Volume 16 até o final do ano. "Tô feliz, tô ótimo, com minha música tocando bastante pelo Brasil", diz.

