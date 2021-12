Sidney Magal curte o carnaval no Camarote Licia Fabio

O cantor Sidney Magal marcou presença no camarote Licia Fabio, nesta sexta, 13, no circuito Barra-Ondina. É o primeiro dia do Carnaval deste ano que o cantor aproveita para curtir.



"Pulo carnaval há 35 anos, mais tempo do que a Axé Music. Devo vir de novo amanhã (sábado, 14) e na próxima segunda-feira (dia 16)", disse.



O cantor ressaltou, ainda, como se sente à vontade no camarote da promoter. "Adoro a forma como ela recebe os convidados, como somos bem tratados".

