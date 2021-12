Shows de Anitta são cancelados por risco de confusão

Três shows de Anitta tiveram que ser cancelados nos últimos dias. O motivo, segundo a coluna Retratos da Vida, seria precaução. Isso porque o movimento no entorno das casas de shows onde a cantora faz apresentações vem tomando proporções cada vez maiores.

No último sábado, 20, Anitta se apresentaria no Clube Via Dubai, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Os ingressos estavam esgotados, mas a apresentação não aconteceu. Uma denúncia feita no Ministério Público cancelou o evento.

No dia seguinte, outro show foi cancelado. Ele aconteceria no Pavunense Futebol Clube, na Zona Norte do Rio, mas, por ordem do Corpo de Bombeiros, Anitta não subiu no palco. A corporação alegou que não existia a segurança necessária para o público no caso de incêndio ou pânico.

O "Show das poderosas", no Santa Marta, já havia sido cancelada, e acabou sendo realizada em outro local. O dinheiro dos ingressos será devolvido aos fãs.

