Show reúne grupos de pagode que fizeram sucesso nos anos 90

Grandes nomes do pagode baiano se encontram nesta sexta-feira, 12, na casa de shows The Best Beach, localizada na Ribeira, em Salvador. Os grupos É o Tchan, Gang do Samba, Patrulha do Samba e Nossa Juventude prometem cantar as músicas que animaram o público nos anos 90. A festa está prevista para começar às 21h. Os ingressos custam R$25 (Pista) R$40 (Camarote).

A banda Nossa Juventude deve cantar o sucesso Bicho Bichão, além de apresentar as músicas recentes do grupo. Já o É o Tchan deve mostrar ao público hits desde o tempo da formação como Gera Samba, até outras mais recentes, como Na Ondinha. A banda Patrulha do Samba vai levar sucessos como Raimunda. Já a Patrulha do Samba promete colocar todo mundo para requebrar ao som dos hits Rala no Pezinho e Rodopiou.

