Show de Simone e Simaria em Petrolina termina em barraco

Um show que a dupla Simone e Simaria realizou em Petrolina (PE) terminou em uma discussão entre as cantoras e um homem que estava na plateia.

O barraco começou quando o homem jogou um copo e molhou outra pessoa que assistia à apresentação. Ao presenciar a cena, Simone repreendeu o rapaz, que mostrou o dedo do meio para ela.

Em seguida, a cantora revida e o chama de "vagabundo", entre outros palavrões, recebendo o apoio do público que estava no local. As informações são do jornal O Dia.

Veja o vídeo:

Da Redação

