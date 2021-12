Uma apresentação do cantor Robyssão acabou em tumulto e confusão na madrugada deste domingo, 16. O público que estava no show, na cidade de Jacobina, no interior baiano, teria iniciado um quebra-quebra generalizado por conta de atraso na apresentação de Robyssão.

A assessoria do cantor, por meio de nota, informou que o atraso não foi motivado pela banda, que teria chegado no local do show no horário marcado, por volta das 23h. No entanto, de acordo com a assessoria, a produção do evento só teria entregado o palco à equipe técnica do grupo às 4h40. O show, por sua vez, teria começado às 5h.

A apresentação de Robyssão durou cerca de 30 minutos. A interrupção ocorreu, por volta das 5h30, após a polícia identificar várias brigas no espaço de eventos. Segundo sites locais, uma pessoa chegou a ser esfaqueada durante a confusão.

Mesmo com o fim da apresentação, o tumulto continuou. Parte do público, inclusive, tentou virar o carro da produção do show de Robyssão, como pode ser visto em um vídeo divulgado na internet.

Por conta dos transtornos, a produção do Bailão do Robyssão promete acionar os responsáveis pelo show na justiça.

Da Redação Show de Robyssão acaba com confusão e um esfaqueado

adblock ativo