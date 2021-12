Show de Munhoz e Mariano acaba em confusão em São Paulo

O show da dupla Munhoz e Mariano na Expo Tupi Paulista, em São Paulo, acabou em confusão no sábado, 8. Segundo o site R7, um atraso de duas horas para a liberação do palco irritou os sertanejos, que reclamaram da organização do evento diante da plateia.

"Queria agradecer a compreensão de vocês que ficaram esperando até agora. A dupla está no camarim desde as 22h30. A gente respeita muito o rodeio e os organizadores. Só que, quando marcam um horário com a gente, é triste ter que ficar esperando quatro horas (sic) para começar o show. Em respeito a todas as crianças que estão na plateia, gostaria de pedir aos organizadores que não aconteça mais isso quando a gente tocar aqui, tá bom?", disse Munhoz.

Ainda de acordo com a publicação, os organizadores não gostaram da atitude e mandaram homens para ameaçar e ofender os músicos e a equipe. A situação não acabou em violência porque os sertanejos já haviam embarcado na van para deixar o local.

Confira o vídeo que mostra a confusão:

adblock ativo