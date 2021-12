Show de luzes devem marcar chegada do bebê real

A capital britânica planeja marcar o nascimento do primeiro filho, ou filha, do príncipe Willian e sua esposa Kate com uma salva de 62 tiros na Torre de Londres e um show de luzes ao longo do rio Tâmisa.

A organização de eventos de Londres disse, nesta quinta-feira, que a roda gigante da capital, o London Eye, será iluminada em vermelho, branco e azul, depois que o nascimento for anunciado.

Uma exposição com roupas usadas por bebês reais já foi aberta no Museu de Londres.

Dezenas de jornalistas já passaram a acampar perto do hospital central de Londres, onde a Duquesa de Cambridge deve dar à luz. O Palácio tem dito apenas que Kate deve ter o bebê em "meados de julho".

