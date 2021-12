Show de Buchecha em Maceió acaba em tiroteio e morte

Um show do cantor Buchecha realizado em Maceió, Alagoas, acabou em tiroteio e morte. Durante a confusão, segundo o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, um segurança ficou ferido e um homem, suspeito de ser um assaltante, foi morto no estacionamento da festa.

A confusão aconteceu no Réveillon, mas foi abafado pela organização do evento na época.

