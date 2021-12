Sheron Menezes vê torneio de golf na Bahia

A atriz Sheron Menezes esteve na Praia do Forte para acompanhar o 6º Brasil Summer Golf. "Adorei o convite do evento, especialmente por ele acontecer na Bahia. Já brinquei de jogar golfe, mas nada tão sério", disse a atriz, que esteve acompanhada do namorado Saulo Bernard.

O último papel que Sheron fez na televisão foi em Além do Horizonte, novela das 19h que terminou no início do mês.

