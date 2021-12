Sheron Menezes repete cena de "Comer, Rezar, Amar" em viagem

Sheron Menezes repetiu uma cena do livro "Comer, Rezar, Amar", de Elizabeth Gilbert, em sua viagem à Indonésia. Ela foi aconselhada por Kekut Lyer na quinta-feira, 7, às 15h. Ele é o mesmo sábio que aparece aconselhando a personagem principal do livro, que, em versão para o cinema, foi interpretada por Julia Roberts. Ambas receberam conselhos no mesmo horário, às 15h. Uma coincidência para a atriz brasileira

"'São três da tarde e estou sentada ao lado de um velhinho de olhos alegres, pele dourada e a boca quase sem dentes.' 'Esta é a minha primeira visita a Ketut, e ele lê a minha mão...' Quem leu o livro "Comer, Rezar e Amar" vai se lembrar do velhinho balinês que aconselha a escritora, no filme, vivida pela Julia Roberts. Ele se chama Kekut Lyer. Pois bem, hoje por coincidência ( juro! ) as três da tarde no horário da Indonésia, estava eu sentada na frente de Ketut, e ele lia a minha mão...", escreveu Sheron citando trechos do livro.

