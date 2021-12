Sheila Carvalho diz que não fará mais ensaio nu

Sheila Carvalho negou que fará um novo ensaio para revista masculina. "Eu não recebi [proposta]. Acho que chega, né, gente?! Fiquei exposta demais. Seis vezes. Já não tenho mais nada para mostrar", afirmou a dançarina durante entrevista ao "Programa Raul Gil", do SBT.

De volta aos palcos com Scheila Mello, com o projeto "As Sheilas Sob as Luzes", a eterna morena do É o Tchan, hoje com 41 anos, voltou a chamar a atenção pela sua boa forma e sensualidade. Sheila, no entanto, lembrou que os valores mudam com o tempo.

"Ao passar dos anos, os valores mudam dentro da gente. Então, hoje eu me preocupo muito mais com o meu interior interior porque o físico tem aí, aos montes", disse.

Além das revistas masculinas, Sheila ainda foi eleita três vezes consecutivas como a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP (da qual foi cinco vezes capa).

Scheila Mello também compartilha da mesma opinião da amiga. A loira, que estampou quatro vezes a capa de revistas masculinas, também declarou que também não mais faria ensaio nu. Apesar disso, a dançarina afirma que não sente vergonha de seu passado. "Apresentar a história no contexto, eu não tiraria nenhuma vírgula dela. Eu sou muito grata às oportunidades. Não serei hipócrita", avaliou.

