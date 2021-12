Sharon Stone teve AVC durante passeio ao Brasil, diz jornal

Durante passeio ao Brasil, no início deste mês, a atriz Sharon Stone ficou internada em um hospital da Cidade de São Paulo, por conta de um acidente vascular cerebral (AVC), mas, na ocasião, não comentou o assunto.

Segundo o jornal "The National Enquirer", a atriz deu entrada no Hospital Sírio-Libanês, mas na época a assessoria de imprensa da unidade médica negou o fato.

"Depois do derrame de 2001, Sharon disse que viu uma luz branca e que seguiu até um túnel. Agora, sempre que ela sente essa dor de cabeça e parece além do normal, vai direto ao hospital para ter certeza de que não teve uma hemorragia no cérebro", entregou uma fonte.

A revista "Veja" também revelou que a celebridade teria passado mal e sido levada às pressas para o hospital para ser atendida por um médico infectologista.

