Sharon Stone conta o quanto sofreu com o envelhecimento

Sharon Stone, 55 anos, ainda é considerada uma das mulheres mais atraentes de Hollywood, mas, em recente entrevista, ela disse que envelhecer tem sido uma luta que ela se esforça para aceitar.

A atriz, que ficou famosa com o filme Instinto Selvagem, disse, em entrevista à revista Shape:

"Não tem sido fácil. Houve uma época, quando tinha 40 anos, que fui ao banheiro com uma garrafa de vinho, tranquei a porta e disse 'Eu não vou sair daqui até aceitar a maneira como me olho agora. Olhei meu rosto no espelho de aumento e o meu corpo, e chorei e chorei. Então, disse para mim mesma 'Você vai ficar velha agora. Como você quer fazer isso'. E eu pensei 'gostaria de envelhecer como uma dançarina", disse.

Na publicação, Sharon Stone contou que mudou seu estilo de vida e parou de beber bebidas alcoólicas e passou a frequentar academias de musculação e a fazer dietas.

