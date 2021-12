Shakira grava dueto com Ivete Sangalo

A cantora colombiana Shakira gravou uma música com Ivete Sangalo. A revelação foi feita em entrevista ao site da Fifa. "Eu escuto muita música brasileira e ritmos como samba e bossa nova são conhecidos e amados no mundo todo", contou, lembrando também que já havia cantado com a baiana no Rio de Janeiro, ano passado, no Rock in Rio.

A cantora não revelou o nome da canção, nem no álbum de quem estará presente, mas os fãs acreditam ser Dançando, que fará parte do próximo CD de Ivete Sangalo, Real Fantasia, a ser lançado no dia 9.

A colombiana também falou sobre a Copa 2014, que será realizada no Brasil. E está animada. "Conheço os brasileiros e a sua cultura muito bem. Eles estarão de braços abertos para receber todos aqueles que irão assistir às partidas, exatamente como fez a África do Sul.", contou.

