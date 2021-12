Shakira diz que Rihanna é a "mulher mais sexy do planeta"

Shakira acredita que Rihanna é a "mulher mais sexy do planeta". A cantora colombiana fez uma parceria com Rihanna na música Can't Remember to Forget You e, desde então, a morena passou a ensinar alguns passos de dança para ela.

Shakira disse: "Trabalhar com ela era utopia. Ela é a mulher mais sexy do planeta. E, no final do dia, nós duas éramos apenas duas meninas nos divertindo pelo Caribe. A química era tão boa e tão real. Ela me ensinou passos de dança... Ela era uma professora doce".

A loira, que tem um filho de 11 anos, Milan, com o marido Gerard Pique, insistiu que não sente "pressão" do seu companheiro para manter um corpo esguio, porque o craque prefere que ela tenha mais curvas. Além disso, Shakira admite que tem coisas mais importantes para pensar do que em fazer dieta.

Em declarações à edição de fevereiro da revista americana Glamour, ela disse: "O meu homem, Gerard, prefere carne sobre o osso. Ele não gosta de me ver muito magra [Risos]. Isso alivia a pressão, pois eu já tenho muito com que me preocupar. Este mês eu não estou me exercitando porque eu tenho um álbum para terminar e, além disso, tenho um bebê. E eu gosto de doces na minha frente..."

Shakira - que está confirmada para retornar ao time do The Voice EUA ao lado de Usher, Adam Levine e Blake Shelton no próximo mês - acha que pode ser "desafiador" trabalhar ao lado de tantos homens, inclusive para sua carreira musical, mas garante que tem uma "pele dura" que a ajuda a manter-se numa indústria dominada por homens.

Ela contou: "Lidar com os meninos no trabalho sendo a única menina da turma pode ser um desafio diante das minhas inseguranças. Além disso eu aprendi que pra ser boa nesse esporte eu tenho que ser capaz de relevar certas piadas. Algumas delas são feitas a cada segundo do dia... Eu tive que ter uma pele dura e resistente".

"Você sabe, a indústria da música é dominada por homens. Eu trabalho com os homens 98% do tempo. São produtores, arranjadores, músicos, engenheiros, etc", finalizou Shakira.

