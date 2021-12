Shakira disponibiliza foto de Milan no site da Unicef

A primeira foto de Milan, filho de Shakira e Gerard Piqué, jogador do Barcelona, foi divulgada na última segunda-feira, 4, no site do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), sigla em inglês.

Em sua conta do Twitter, a colombiana anunciou a divulgação da primeira foto do bebê, que nasceu no dia 22 de janeiro . "Visitem a página da Unicef para ver a foto dos meus dois anjos e ajudar crianças desfavorecidas", escreveu.

A cantora já tinha realizado um chá de bebê virtual no site da Unicef, onde as doações seriam encaminhadas para a instituição. A legenda da foto de Piqué e Milan trazia a mensagem: "Esperamos que, em seu nome, outras crianças menos privilegiadas do mundo possam ter suas necessidades básicas atendidas com presentes e doações".

