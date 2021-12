Shakira dá entrada em maternidade para a chegada de 2º filho

A cantora Shakira, mulher do jogador Gérard Piqué, deu entrada nesta quinta-feira, 29, no Hospital Quirón Teknon, em Barcelona, para dar à luz a seu segundo filho, informaram fontes próximas à cantora.

A colombiana, de 37 anos, chegou por volta das 19h (horário local), com bastante discrição e evitando as várias câmaras que estavam posicionadas na porta do hospital desde cedo.

Durante o parto, ela será acompanhada pela médica Carlota García Valdecasas, membro da equipe de obstetrícia do médico Manuel García Valdecasas, que já atendeu à estrela nesse hospital no nascimento de seu primeiro filho, Milan, de dois anos.

Shakira, que é embaixadora do Unicef, e zagueiro do Barcelona, organizaram há uma semana um chá de bebé beneficente a favor da organização, como fizeram com seu primeiro filho, e publicaram uma lista com presentes solidários que as pessoas que queriam parabenizá-los pelo novo filho podem dar. Na lista há, por exemplo, vacinas contra a poliomielite e o sarampo, cobertores, barras nutritivas infantis, equipamentos para a pesagem de bebês e kit de primeiros socorros.

