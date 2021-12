Sexy libera mais fotos das bailarinas do Faustão

A revista Sexy divulgou mais imagens das bailarinas do Faustão Kamilla Covas e Rachel Gutvilen, que vão estampar, separadas, as duas capas comemorativas pelos 20 anos da publicação. Clicada por Daniel Aratangy, Kamilla Covas mostrou as belas curvas em um parque de diversões. Já a loiraça Rachel Gutvilen posou para o fotógrafo Thomas Suemihl em um trem.

Além dos ensaios das duas beldades, a revista também traz entrevistas com a atriz Sharon Stone e Zezé di Camargo." A SEXY tirou a roupa de muita mulher de quem eu gostaria de ter tirado", disse o cantor recém-separado. Só você, Zezé?

A revista chega às bancas nesta quarta-feira, 24, e o leitor terá dificuldades em escolher qual capa levar, já que as duas bailarinas são lindíssimas.

adblock ativo