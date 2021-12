Sexy divulga vídeo do ensaio de Gil Jung. Confira!

Capa da revista "Sexy" deste mês, Gil Jung mostra uma exuberância de deixar qualquer marmanjo de queixo caído. Isso porque ela aparece em um sofá bem sensual, exibindo boa desenvoltura com a câmera e fazendo caras e bocas.

Como uma prévia do ensaio, a publicação masculina disponibilizou um vídeo com algumas cenas picantes da moça, que está no programa "Diário Quase Secreto", do canal fechado Multishow.

Assista ao vídeo

Juracy dos Anjos

