Sexy divulga primeiras imagens de Graciella Carvalho

A revista Sexy divulgou as primeiras imagens do ensaio nu da estonteante Graciella Carvalho, a estrela da edição de dezembro da revista. Uma das protagonistas do programa Malícia, do canal Multishow, Graciella foi vice-campeã do concurso Miss Bumbum 2011 e revelou que fez uma cirurgia íntima antes de posar nua para a revista. Graças a essa intervenção, a beldade ficou 30 dias sem poder fazer sexo.

