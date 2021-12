Sexy divulga capas com bailarinas do Faustão

A Sexy divulgou, nesta quarta-feira, 17, as capas com as bailarinas do Domingão do Faustão que vão estrelar o ensaio na edição de 20 anos da revista, em novembro. Apesar de estarem na mesma edição, as duas não posaram juntas, o que levou a revista a elaborar duas capas.

O ensaio da loira Rachel Gutvilen foi realizado em um trem, já o da morena Kamilla Covas teve um parque de exposições como cenário.

