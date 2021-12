Seu Jorge surge de cabeça raspada em festa no RJ

Seu Jorge surgiu bem diferente - quase irreconhecível - durante uma festa na última terça-feira, 10, em São Conrado, no Rio de Janeiro.

O cantor deixou sua famosa cabeleira e apareceu de cabeça raspada. O terno e a gravata também ajudaram a deixar a imagem do cantor bem diferente do que as pessoas estão acostumados a ver por aí.

Segundo a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra, Seu Jorge chegou a dizer aos convidados que abandonou os dreads para ficar mais à vontade e "passar a mão na cabeça".

