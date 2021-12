Sertanejos lançam música em homenagem a Cristiano Araújo

Gabriel Gava, Gusttavo Lima, Lucas Lucco e Israel Novaes se reuniram para homenagear o sertanejo Cristiano Araújo e a namorada, Allana Moraes, mortos em acidente de carro no último dia 24.

Os cantores gravaram "Amo até no céu" e lançaram um clipe com momentos da gravação. "Compus a música no dia do velório com meu amigo Rander Moreira. Veio uma inspiração por tudo o que tinha acontecido, a linda história de amor dos dois, várias palavras que marcavam o ocorrido... Foi aí que saiu essa linda homenagem", revelou Gava em entrevista ao Ego.

Após compor, ele enviou a letra para os outros cantores, que toparam participar da homenagem. Gava aproveitou para falar que não existe rixa entre os cantores. "Existe admiração. O sertanejo está onde está hoje porque todos nós somos muito unidos", afirmou.

