Sertanejos e atores marcam presença no desfile do Gandhy

Vai faltar espaço no carro de apoio dos Filhos de Gandhy para acolher tantos famosos. Isso porque, até o momento, cinco artistas já confirmaram presença no desfile de domingo, 10, que é o mais concorrido. Dentre os célebres, duas duplas: João Neto e Frederico, da hit Lê lê lê, e Munhoz e Mariano, do Camaro Amarelo. Pelo visto, os sertanejos estão descendo em peso para a folia baiana e se encaixando em vários espaços da festa: dos camarotes ao desfile dos afoxés e blocos de trio.

Mas não só eles querem conferir a beleza do tapete branco no circuito do Campo Grande. Alguns atores, como Alexandre Barillari, que sempre quando pode marca presença no Gandhy, e o baiano Fábio Lago, vão desfilar no bloco. Quem vai estrear no afoxé é o empresário circense e também ator Marcos Frota. A direção da agremiação ainda espera a confirmação da presença de um dos diretores do programa Esquenta, comando por Regina Casé. Isso deve acontecer até o próximo final de semana.



