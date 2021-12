Sertanejo Victor se separa da assistente de palco do Faustão

Victor, da dupla Victor e Léo, se separou de Claudia Swarowsky, a assistente de palco do Faustão. Ele divulgou uma nota explicando a separação:

"Para evitar invenções, não estamos em crise e nunca estivemos. Nós nos separamos recentemente, com o diálogo, que também nos uniu, e com total respeito. Na prática, pesamos as incompatibilidades e concluímos, juntos, o que seria melhor. Somos amigos, nos amamos e, por isso, não deixamos de nos ver e de nos falar.

Resolvemos postar este texto, Claudia e eu, em respeito a todos que sempre nos respeitaram e, dividimos três aspectos acerca do que vivemos: - O tempo de cada um não é julgável. - Se, pelo fato de não durar para sempre, nada valesse à pena, também não valeria à pena viver. -A amizade é a base de qualquer união, pois independente das escolhas, onde ela se preservar, se preservarão também a paz, o respeito e a serenidade. Vitor e Claudia"

Victor e Claudia se casaram em fevereiro de 2013 em um cerimônia apenas para os amigos íntimos.

