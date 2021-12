Serginho Groisman se casa em cerimônia íntima

Serginho Groisman e a dentista Fernanda Molina oficiaram a união em uma cerimônia íntima e discreta, na noite desta terça-feira, 10, em São Paulo.

O evento contou com a presença de alguns famosos amigos do apresentador. Fausto Silva, o cantor Samuel Rosa do Skank, Marcelo Tas, o publicitário Washington Olivetto e Tom Cavalcante foram alguns dos presentes.

"Toda luz ao irmão Serginho Groisman e sua rainha Fernanda. Casados para sempre em nome do amor", escreveu Tom Cavalcante, na legenda da foto que postou em seu Instagram.

Um momento inusitado da noite foi os irmãos Sandy e Junior e a cantora e Wanessa cantando juntos. "Nós 3! Casamento Serginho e Fê! Junior, Sandy e eu! Que Deus abençoe a união de vocês para todo sempre!", escreveu Wanessa, na legenda da foto que postou em sua rede social.

Serginho e a mulher estão juntos há nove anos. Recentemente, o apresentador anunciou que Fernanda está grávida do primeiro flho do casal.

Nos ! 3 ! Casamento serginho e fe ! Junior , Sandy e eu ! Que Deus abençoe a união de vcs para todo sempre ! ❤️❤️❤️ Uma foto publicada por Wanessa (@wanessaoficial) em Mar 11, 2015 às 12:29 PDT

