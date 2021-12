Senadora substituirá Claudia Leitte na parada gay baiana

Para substituir Claudia Leitte no posto de madrinha da Parada Gay de Salvador, o Grupo Gay da Bahia (GGB) escolheu a senadora Marta Suplicy, que já aceitou o convite. Segundo Marcelo Cerqueira, presidente da entidade, Marta foi chamada por sua atuação firma na luta pelos direitos dos homossexuais no Brasil.

"Após assumir o mandato de senadora, ela apresentou projetos em defesa dos direitos LGBT. Um deles é o projeto que inclui o direito a livre orientação sexual entre os direitos fundamentais da Constituição", informou Marcelo ao colunista Adan Nascimento, do "Jornal MASSA!". O evento acontecerá 9 de setembro, no Campo Grande, em Salvador.

A cantora Claudia Leitte anunciou, na última sexta-feira (10), que não participaria mais da parada por conta de orientação médica, uma vez que estará no período de pós-parto na época do desfile. A artista deve dar à luz ao pequeno Rafael durante esta semana. O parto deve ser realizado no Hospital Aliança, na capital baiana.

