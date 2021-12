"Sempre tive o sonho de tocar na Concha", diz cantor do Eva

O Eva se prepara para lançar o primeiro álbum sob o comando do vocalista Felipe Pezzoni na quarta-feira, 13, às 19h, na Concha Acústica. Além de ser especial para a banda por ser o primeiro com Pezzoni, a festa terá toda a renda destinada para a Creche Escola Criança Feliz, da Grande Sussuarana.

Em entrevista ao portal A TARDE, Felipe Pezzoni disse que a expectativa é muito grande. "Sempre tive o sonho de tocar na Concha e vai ser um momento muito especial na minha carreira", confessou Felipe. Na noite, além de músicas do álbum Simplesmente Eva, a banda vai cantar sucessos já conhecido dos fãs, como Eva, Flores e De Ladinho.

A partir de uma campanha do Eva que valorizava pequenas ações no dia a dia, criada para o lançamento da música Simplesmente, surgiu a ideia de intituar o CD. "O

alcance (do projeto) foi tão positivo que o nome surgiu espontaneamente dessa vontade de ser feliz aproveitando as coisas simples da vida!", explicou.

Por enquanto, o show de lançamento do Simplesmente Eva só está programado para Salvador, mas as músicas novas já estão no repertório dos shows.

Autorais

O álbum contém 16 canções, sendo 12 inéditas, como Tudo bem pra mim, Tudo Nosso (Hands Up), No meu Jardim e Se joga por cima de mim, além de quatro regravações, a exemplo de Não Vá Embora, de Marisa Monte e Arnaldo Antunes.

"A gente quis dar esse tempo para gravar o disco, sem pressa, para poder também se conhecer dentro do Eva e criar nossa identidade", completou sobre a criação do CD.

Algumas músicas autorais foram escritas por Felipe em parceria com Marcelinho Oliveira (tecladista e diretor musical do Eva). Há uma música cotada para o Carnaval de 2014 no CD, "mas ainda é surpresa!", brincou Felipe.

Os ingressos para o show vão estar à venda, a partir da próxima quarta-feira, 30, na bilheteria do Teatro Castro Alves, na sede do Eva, Vídeo Hobby, Lojas Limits e SACs - Iguatemi/Barra - e custam R$ 30 (inteira). Para meia-entrada, é obrigatória a apresentação do comprovante no momento da compra e na entrada do evento. Os portões serão abertos a partir das 18h.

