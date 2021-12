Sem pudor, Pitty revela que já beijou mulheres

A roqueira Pitty abriu o verbo para a apresentadora Fernanda Young na gravação do programa "Confissões do Apocalipse", que vai ao ar nesta sexta-feira (03), às 21h, no canal GNT. Durante a entrevista, a baiana revelou que já beijou algumas mulheres. "Quem não passou por isso perdeu uma experiência na vida", disse ela, convicta. A artista atualmente é casada com Daniel, da banda NX Zero.

adblock ativo