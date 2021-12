Sem imaginar goleada, Neymar escreveu texto de incentivo

Sem poder jogar a semifinal da Copa do Mundo contra a Alemanha, por conta da lesão que sofreu no jogo do dia 4 de julho, em uma falta feita pelo jogador colombiano Zúñiga, Neymar, camisa dez da Seleção Brasileira, escreveu um texto de incentivo para seus amigos de time.

Confira:

"Não tenho como agradecer a todos o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi desde sexta-feira... Queria até saber falar mais de um idioma para agradecer todo mundo. Acompanhei, ou tentei acompanhar, tudo o que foi publicado ... foram estas mensagens que fizeram estes últimos dias menos dolorosos. Hoje vou assistir ao jogo do Brasil contra a Alemanha do lado de fora... Vou ser mais um entre os 200 milhões de torcedores e sei o quanto é importante para aqueles caras lá dentro de campo o nosso apoio, a nossa torcida !! Por isso queria fazer um agradecimento a todos que mandaram suas energias positivas pra mim e também queria pedir para torcermos juntos até o ultimo segundo porque quero muito, mas muito mesmo estar com todos (torcida e meus companheiros) no próximo Domingo dentro de campo........... no Maracanã. Deus é fiel !!"

