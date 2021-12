O cantor Léo Santana causou o maior burburinho nas redes sociais, na noite desta sexta-feira, 28. Isso porque, ao postar um vídeo divulgando o lançamento do novo clipe com MC Kevinho, da música "Encaixa", o pagodeiro aparece dentro do banheiro sem camisa, usando apenas um short.

No vídeo, Léo aproveita também para dançar bem sensual ao som do novo hit, o que foi suficiente para arrancar vários elogios das fãs. "Êta senhor, que homem!", comentou uma seguidora. "Socorro! Não tenho estrutura", declarou outra. "Lore está passando muito bem", disparou mais uma, referindo-se a Lorena Improta, namorada do artista.

Saiu saiu saiu saiu.......#encaixa Espalha pra geral que saiu a bombaaaaaa #LeoSantana e @kevinhomc 💥💥💥 Assistam no canal do @kondzillafilmes #DeusConosco #XiiiiGenteeee #éMaisUmaDoGigante Não esqueçam de compartilhar e deixar seu like👍🏾 Uma publicação compartilhada por Léo Santana (@leosantana) em Jul 28, 2017 às 3:04 PDT

Da Redação Sem camisa, Léo Santana divulga clipe e causa frisson na internet

