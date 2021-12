Sem aliança, Juliana Paes nega crise no casamento

A atriz Juliana Paes foi flagrada sem a aliança de casamento nesta segunda-feira, 8, enquanto passeava com o filho Pedro. Em entrevista ao Ego, a atriz disse, nesta terça, 9, que o casamento com Carlos Eduardo Batista vai bem. "Acho que o povo está sem notícia para dar... Sem coisa bombástica acontecendo. O que acontece é que tenho que tirar a aliança todo santo dia para gravar e, às vezes, a gente acaba esquecendo de colocar de volta. Imagina... Tá tudo bem, não podia estar melhor", contou ao site.

O marido também não se preocupou com a situação. "Estamos ótimos no nosso casamento. Não ligamos para isso. A gente nem percebe quando o outro está com ou sem a aliança. É apenas um detalhe", disse em entrevista para a coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

adblock ativo